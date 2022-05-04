Thema u. a.: Hack Checker: Gartenhacks und -gadgetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.05.2022: Thema u. a.: Hack Checker: Gartenhacks und -gadgets
42 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12
Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann testen diesmal Gartenhacks und -gadgets und fordern sich dabei gegenseitig zum Garten-Gadget-Duell heraus: elektrische Astschere gegen Ratschenschere, Handbagger gegen Hohlschaufel, Handjäter gegen Pendelhacke und Grill-Machete gegen Grill-Multi-Tool - so lauten die Paarungen. Was funktioniert und was eher nicht? Und: Hoffmanns Leibgerichte - Schweinshaxe
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins