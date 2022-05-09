Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Dönertrends mit Sascha Wolter

Kabel EinsFolge vom 09.05.2022
Dönertrends mit Sascha Wolter

Dönertrends mit Sascha WolterJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.05.2022: Dönertrends mit Sascha Wolter

42 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12

Der Döner ist das beliebteste Fastfood in Deutschland. Sternekoch und Soulfood-Experte Sascha Wolter macht aus dem Fleisch-Topseller vegane Döner-Sandwiches. Optisch sieht alles aus wie beim Döner, doch Fleisch ist keines drin. Um der Sache geschmacklich auf den Grund zu gehen, wird der Burger- und Sandwich-Experten Hubertus Tschirner für eine Dönerprobe nicht nur geschmacklich "entführt". Und: World of Instagram

Alle verfügbaren Folgen