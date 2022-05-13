Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Hoffmann on Tour: Streetfood in ParisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.05.2022: Abenteuer Leben täglich - Thema u. a.: Hoffmann on Tour: Streetfood in Paris
83 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12
Diesmal ist Dirk Hoffmann in Paris unterwegs und erkundet das beste, innovativste, leckerste Straßenessen der französischen Hauptstadt und womöglich der Welt. Und: DiY Gewächshaus aus alten Fenstern / Beat Chef Josh: Bonsai BBQ
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins