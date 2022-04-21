Das Quäntchen mehr Geschmack - Schnitzel & Co.Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.04.2022: Das Quäntchen mehr Geschmack - Schnitzel & Co.
42 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 12
Eine der besten Köchinnen Münchens ist Lilly Schumann. Die Chefköchin und Wirtin des Restaurants "La Boheme" zeigt in einer neuen Episode von "Das Quäntchen mehr Geschmack", wie sie drei traditionelle deutsche Gerichte mit einfachen Tricks veredelt. Welches i-Tüpfelchen macht das Schnitzel besonders lecker? Mit welchen Tricks gelingen Gulasch, Roulade oder Currywurst am besten?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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