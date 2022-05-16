Cheeseburger im Check mit Sascha WolterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.05.2022: Cheeseburger im Check mit Sascha Wolter
42 Min.Folge vom 16.05.2022Ab 12
Brötchen, Patty, Salat, Tomate, Gürkchen und ganz wichtig: Käse! Sascha Walter testet Cheeseburger. Der Experte macht selbst Soul-Food in verschiedenen Varianten und inspiziert die verschiedensten Cheeseburger-Kreationen. Und: Gefüllte und frittierte Eier mit Achim.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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