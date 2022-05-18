Thema u. a.: Der KartoffeldönerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 18.05.2022: Thema u. a.: Der Kartoffeldöner
42 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Döner mit Hähnchen, Kalbfleisch oder vegetarisch kennt jeder. Aber wie wäre es mal mit einem Kartoffeldöner? Klingt skurril? In Oldenburg ganz normal. "Abenteuer Leben"-Reporterin Seraphina Kalze ist bei dem Kartoffeldönermann Hani Alhay zu Besuch und testet seine ausgefallenen Dönerkreationen. Und: TOP X Desserts aus 3 Zutaten
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
Copyrights:© Kabel Eins