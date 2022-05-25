Thema u. a.: Camping Cooking-Hacks im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 25.05.2022: Thema u. a.: Camping Cooking-Hacks im Test
42 Min.Folge vom 25.05.2022Ab 12
Beim Camping was Leckeres zum Essen zaubern - aber ohne großes Equipment? Das versprechen einige crazy Hacks aus dem Netz: rohe Eier am Spieß - einfach über dem Feuer "kochen", mit Kondom und Spitzer Feuer machen oder Popcorn aus der Cola-Dose? Raffinierte Ideen oder totaler Quatsch? "Abenteuer Leben" macht den Reality-Check.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins