Hoffmanns Leibgerichte: SauerbratenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.06.2022: Hoffmanns Leibgerichte: Sauerbraten
43 Min.Folge vom 02.06.2022Ab 12
Wenn es um echte Leibgerichte geht, kennt der sympathische Profikoch Dirk Hoffmann keinen Spaß! Der beste Sauerbraten der Welt kommt natürlich von ihm! Und wie der geht, verrät er heute. Und: JKNK Calzone
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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