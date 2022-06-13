Zollkontrolle Flughafen FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.06.2022: Zollkontrolle Flughafen Frankfurt
43 Min.Folge vom 13.06.2022Ab 12
Die Zollbeamten führen am Frankfurter Flughafen Gepäckkontrollen durch. Ihre Aufgabe ist es, die Koffer und Taschen der ankommenden Fluggäste auf verbotene Güter zu überprüfen. Bei ihren Kontrollen entdecken Kontrolleure sehr häufig illegale Waren bei uninformierten Reisenden. Was erwartet die Beamten heute?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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