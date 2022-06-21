Thema u. a.: Achim Müller on Tour: Asado-Abenteuer in ArgentinienJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.06.2022: Thema u. a.: Achim Müller on Tour: Asado-Abenteuer in Argentinien
43 Min.Folge vom 21.06.2022Ab 12
Das argentinische Angus-Beef ist für höchste Qualität bekannt. Aber sind die Argentinier wirklich die besten Griller der Welt? Das will Achim Müller vor Ort testen. Im Restaurant "Viejo Patron" probiert Achim das angeblich beste Steak Argentiniens. Der Fleischsommelier Julio Gagliano zeigt dem Berliner, wie es geht. Wie gut sind die Asado-Spezialitäten in Argentinien?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins