Thema u. a.: Fast Food-Hacker Spezial
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.06.2022: Thema u. a.: Fast Food-Hacker Spezial
83 Min. Folge vom 24.06.2022 Ab 12
Bei der heutigen Fast Food-Hacker Challenge geht es um den selbstkreierten Bite Burger mit hausgemachtem Coleslaw von Koch Farhad Honarmand. Gleich zwei Teams versuchen, an das Originalrezept möglichst nah heranzukommen. Es treten an: Profiteam Sybille Schönberger und Timo Hinkelmann gegen die Self-Made-Köche Felicitas Then und Mergim Muja. Wer wird den Bite-Burger-Erfinder Farhad Honarmand, Koch und Fast Food-Liebhaber Daniel Schmidt und Gastronom Harry Hochheimer überzeugen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
12
