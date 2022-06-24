Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Thema u. a.: Fast Food-Hacker Spezial

Kabel Eins
Folge vom 24.06.2022
Thema u. a.: Fast Food-Hacker Spezial

Thema u. a.: Fast Food-Hacker Spezial

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.06.2022: Thema u. a.: Fast Food-Hacker Spezial

83 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Bei der heutigen Fast Food-Hacker Challenge geht es um den selbstkreierten Bite Burger mit hausgemachtem Coleslaw von Koch Farhad Honarmand. Gleich zwei Teams versuchen, an das Originalrezept möglichst nah heranzukommen. Es treten an: Profiteam Sybille Schönberger und Timo Hinkelmann gegen die Self-Made-Köche Felicitas Then und Mergim Muja. Wer wird den Bite-Burger-Erfinder Farhad Honarmand, Koch und Fast Food-Liebhaber Daniel Schmidt und Gastronom Harry Hochheimer überzeugen?

