Abenteuer Leben täglich
Folge vom 30.06.2023: Service für Millionäre - Arbeiten, wo andere feiern!
40 Min.Folge vom 30.06.2023Ab 12
Der Matratzen-Massagedienst von Beverly Hills: Beim Kauf einer Luxusmatratze gibt es Bettenmasseure gratis dazu. Alle vier Monate kommen sie ins Schlafzimmer, um das 200.000 Dollar-Bett mit Füßen zu treten.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
