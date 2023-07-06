Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Game Boy-Klinik

Kabel EinsFolge vom 06.07.2023
Game Boy-Klinik

Game Boy-KlinikJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.07.2023: Game Boy-Klinik

42 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12

Mit mehr als 118 Millionen verkauften Exemplaren ist der Game Boy eine der beliebtesten Spielekonsolen aller Zeiten. Als er Ende der Achtziger Jahre herauskam, begann seine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und heute? Heute zocken die Kids zwar meistens auf ihren Smartphones, jedoch erleben derzeit auch Retro-Spielekonsolen aus den 80ern und 90ern einen echten Boom.

Alle verfügbaren Folgen