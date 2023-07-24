Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 24.07.2023
41 Min. Ab 12

Im Sommer gibt es eine Grundregel: Die Mücke riecht dich, die Mücke findet dich. Mehrere Gadgets wollen da Abhilfe schaffen. Reporterin Tamara testet ein Mückenschutzarmband und Sticker sowie eine Ultraschall-Uhr. Damit soll es erst gar nicht zu einem Stich kommen. Andere Geräte wie der Hitzestift für das Handy und ein elektrischer Stichheiler sollen den Juckreiz nach einem Stich lindern. Wie viel man darauf geben kann und was rausgeschmissenes Geld ist, schauen wir uns genauer an.

