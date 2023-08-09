Achims Hack Check: Resteverwertung Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.08.2023: Achims Hack Check: Resteverwertung
42 Min.Folge vom 09.08.2023Ab 12
Chefkoch Achim Müller ist ein großer Fan von Resteverwertung in der Küche! Lebensmittel wegschmeißen geht bei ihm so gar nicht. Deshalb testet er Rezepte aus dem Netz zum Thema "zu gut für die Tonne". Achim macht den Hack Check! Und: Sommerzeit heißt Campingzeit. Unsere Reporter Tobi und Lara sind zwar Neulinge, wenn es ums Thema Zelten geht, aber sie nehmen trotzdem drei Zelte für unter 100 Euro genau unter die Lupe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins