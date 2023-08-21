Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.08.2023: Thermomix-Gadgets im Test
42 Min.Folge vom 21.08.2023Ab 12
Die Allrounder-Küchenmaschine "Thermomix" sorgt in vielen deutschen Haushalten für ein gesundes und einfaches Kocherlebnis für die ganze Familie. Viele neue Produkte kommen regelmäßig auf den Markt, die das Kochen mit dem Gerät noch einfacher gestalten sollen. Hobby-Köchin Sofia Kalaitzidou und Profi-Koch Eleftherios Kourkoulakis aus Frankfurt am Main checken die neuen Gadgets. Halten sie, was sie versprechen? Und: Frag den Henze - Urlaubsküche
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins