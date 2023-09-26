Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.09.2023: Pizza WM 2023
43 Min.Folge vom 26.09.2023Ab 12
In Parma, auf der weltgrößten Pizza-Show treten 2023 fast 800 Pizzabäcker aus aller Welt an, um die beste Pizza zu backen. In verschiedenen Kategorien gehen sie ans Werk, um sich den Titel zu holen. Zum zweiten Mal dabei: der junge Giambattista Santoro, Pizzabäcker aus Berlin und sein Chef, Adriano. Giambattista war letztes Jahr zum ersten Mal dabei und hat überraschend als bester Deutscher abgeschnitten! In diesem Jahr wollen beide noch weiter nach vorn und spekulieren auf den Gesamtsieg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins