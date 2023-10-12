Achims Hack Check: Schnitzel Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.10.2023: Achims Hack Check: Schnitzel
42 Min.Folge vom 12.10.2023Ab 12
Knusprig, goldgelb, lecker und am liebsten vom Kalb! So liebt unser Berliner Chefkoch Achim Müller sein echtes Wiener Schnitzel! Doch was bitte ist ein "Schnitzel Sushi"?? Und kann man ein Schnitzel auch zu einer Lasagne verarbeiten? Das Netz ist voll mit mehr oder minder skurrilen Rezepten, Tricks und Hacks zum Thema...doch ob die wirklich was taugen? Achim macht für uns den Hack-Check! Und: City Check - Die tschechische Hauptstadt an der Moldau lockt jedes Jahr tausende Touristen nach Prag
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins