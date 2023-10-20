Münchens beste Fleischschmankerl Teil 2 Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.10.2023: Münchens beste Fleischschmankerl Teil 2
42 Min.Folge vom 20.10.2023Ab 12
München verbindet jeder mit dem Oktoberfest, aber die Stadt hat auch sonst einiges zu bieten. In der „gemütlichsten“ Stadt Deutschlands gibt‘s jede Menge kulinarische Highlights - vor allem Fleisch und Brotzeiten. Wir zeigen Ihnen die besten Fleischschmankerl aus München. Und: Möbel für Umme: Kleinanzeigen + Co
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins