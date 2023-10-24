Die Fleischtipps der WM-Sieger Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.10.2023: Die Fleischtipps der WM-Sieger
42 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12
Im Herbst fand in Sacramento, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Kalifornien, die „World Butchers’ Challenge“ statt. Der Nürnberger Freyberger errang mit seinem Team den Titel in der Seniorenklasse. Das deutsche Team gewann auch in den Kategorien "Beste Rinderbratwurst" und "Beste Gourmetbratwurst". Inzwischen sind die Butcher’s Champions längst wieder in Deutschland. Abenteuer Leben täglich hat den Mannschafts-Kapitän des Erfolgsteams und den Vizeweltmeister der Jugendklasse besucht.
