Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 06.11.2023
41 Min.Folge vom 06.11.2023Ab 12

Unser deutscher Lieblings-Fastfood-Klassiker bekommt ein feuriges Make-Over. Wo? In Saarbrücken! Hier gibt’s loaded Currywurst mit den verrücktesten Toppings: Ob Elsässer Art oder scharf mit Koriander und Walnüssen. Bei Wurstmatador Elias sind der Currywurst keine Grenzen gesetzt. Und GoG Schoko Bier Kuchen

