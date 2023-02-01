Abenteuer Leben täglich
Folge vom 01.02.2023: Hypegerichte aus dem Netz
42 Min.Folge vom 01.02.2023Ab 12
Was haben die schnelle und günstige Pasta, das Bananendessert und der Hähnchen-Kartoffelauflauf gemeinsam? Sie sind echte Internetstars. Weltweit millionenfach angeklickt. Doch sind die Gerichte wirklich den Hype wert? Profiköchin Verena Leister findet das für uns heraus.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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