Abenteuer Leben täglich
Folge vom 03.02.2023: Profi vs. Gadget
42 Min.Folge vom 03.02.2023Ab 12
Ring frei zum Küchenbattle: Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst und die klassische Handarbeit, Chrissi hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Wer hat am Ende das bessere Ergebnis?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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