Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.06.2023: Streetfood Palermo
41 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12
Wussten sie, dass man einen Kaktus essen kann? Oder warum die Sizilianer Früchte aus Marzipan lieben? Oder haben sie jemals rohen Seeigel probiert? Es gibt einen Ort in Palermo an dem kann man diese und noch viele weitere Spezialitäten probieren: den Ballaró Markt! Seit über 1000 Jahren existiert dieser quirlige Straßenmarkt schon – im Herzen der Stadt türmen sich auf den so genannten „bancarelle“ unzählige Sorten von Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch – das Ganze in einer tosenden Lautstärke.
