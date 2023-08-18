Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Das beste Hotel der Welt

Kabel EinsFolge vom 18.08.2023
Das beste Hotel der Welt

Das beste Hotel der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 18.08.2023: Das beste Hotel der Welt

42 Min.Folge vom 18.08.2023Ab 12

Dubai hat eine neue Luxus-Adresse - das brandneue Hotel "Atlantis the Royal". Es soll das weltweit erste offizielle Sechs-Sterne-Hotel werden, das international anerkannt wird. Wie sich der Luxus anfühlt, will "Abenteuer Leben"-Chefkoch Dirk Hoffmann am eigenen Leib erfahren. Er verbringt ein paar Tage in einer der Suiten, futtert sich durch einige der 19 Restaurants durch und testet das Hotel aus allen Perspektiven.

Alle verfügbaren Folgen