Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.10.2023: Das Messer ABC – Knives out
42 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 12
Profikoch Timo Hinkelmann gibt heute Nachhilfe in Sachen Messer und zeigt Hobbykoch Tobi welche Messer man in der Küche wirklich braucht und worauf man bei Kauf und Pflege achten muss, um lange Freude an den unverzichtbaren Küchenhelfern zu haben. Außerdem klären wir, ob ein gutes Messer teuer sein muss. Und: Streetfoodcheck Berlin
