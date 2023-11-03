Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Biker-Paradies Kuba

Kabel Eins
Folge vom 03.11.2023
Biker-Paradies Kuba

Folge vom 03.11.2023: Biker-Paradies Kuba

42 Min.
Ab 12

Kuba glänzt nicht nur mit alten bunten Autos, sondern auch mit alten Motorrädern. Besonders beliebt sind alte Harley-Davidsons. Das große Problem: Durch das US-Embargo gegen Kuba gibt es kaum Ersatzteile und die alten Maschinen sind oft defekt. Biker Luis Gustavo will sich zusammen mit seinen Freunden auf die 200 Kilometer lange Reise zum wichtigsten Biker-Treffen des Jahres machen. Allerdings streikt sein Motorrad. Wird er sein Bike rechtzeitig reparieren können?

