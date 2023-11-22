Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 22.11.2023
42 Min.
Ab 12

Einen Tischkicker zuhause zu haben bringt mächtig viel Spaß in die eigenen 4 Wände, doch nur wenige haben auch wirklich den Platz für den klobigen Partyknaller. Die DIY Experten Philipp und Kilian haben deswegen eine Idee: Einen 2 in 1 Kicker und Tisch, drehbar und funktionell - auf der einen Seite kann gespielt und auf der anderen Seite gegessen werden. Doch wie funktioniert das? Abenteuer Leben täglich zeigt, wie es geht!

