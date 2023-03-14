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Abenteuer Leben täglich

Top Tipps New York City

Kabel EinsFolge vom 14.03.2023
Top Tipps New York City

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.03.2023: Top Tipps New York City

43 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12

Der Deutsche Oliver Grieb lebt den amerikanischen Traum: Seit 20 Jahren ist der Auswanderer als Guide auf New Yorks Straßen unterwegs. Fachzeitschriften und Internetportale zeichnen Oli als einen der besten Reiseführer der Weltmetropole aus. Beinahe täglich ist der Deutsche im bunten Jogginganzug am Times Square, dem Hauptbahnhof Grand Central oder im Central Park unterwegs. Was sind seine Top Tipps für einen New York Besuch?

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