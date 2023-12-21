Taucher im Einsatz: Die Jagd nach begehrten Jakobsmuscheln in SchottlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.12.2023: Taucher im Einsatz: Die Jagd nach begehrten Jakobsmuscheln in Schottland
42 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Getauchte Jakobsmuscheln zählen zu den begehrtesten maritimen Delikatessen, denn ihr Fleisch gilt als besonders zart. Doch der Fang selbst ist ein hartes und nicht selten gefährliches Geschäft. Doch was macht Jakobsmuscheln so teuer und so begehrt? Um das herauszufinden, begleitet "Abenteuer Leben" den Jakobsmuschel-Taucher Alasdair Hughson raus aufs Meer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins