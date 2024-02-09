Die einzigartigen Winterwürstchen der Familie WetterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.02.2024: Die einzigartigen Winterwürstchen der Familie Wetter
42 Min.Folge vom 09.02.2024Ab 12
Je verrückter der Metzger, desto spezieller die Wurst. Winterwürstchen, die so nur die Schweizer Metzgerfamilie Wetter macht. Schweizerisch „späziell“ und extra lecker. Von der Lebkuchen-Zimt-Siedwurst bis zum scharfen Sündenbüßer. Themen unter anderem: Döner wie nie: Zürich, Kochvideos im Check: Bacon, Top X Winter-Exoten
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins