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Abenteuer Leben täglich

Die besten Schnitzel 2023

Kabel EinsFolge vom 29.03.2023
Die besten Schnitzel 2023

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 29.03.2023: Die besten Schnitzel 2023

43 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12

Heute geht´s um die besten Schnitzel vor Ihrer Haustür und wie Sie sie finden. Denn: gute Online-Bewertungen haben viele. Abenteuer Leben täglich macht den Check: haben die Restaurants mit den besten Bewertungen diese auch verdient?

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