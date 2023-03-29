Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.03.2023: Die besten Schnitzel 2023
43 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12
Heute geht´s um die besten Schnitzel vor Ihrer Haustür und wie Sie sie finden. Denn: gute Online-Bewertungen haben viele. Abenteuer Leben täglich macht den Check: haben die Restaurants mit den besten Bewertungen diese auch verdient?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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