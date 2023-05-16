Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Geheimnis der Königskrabbe

Kabel Eins
42 Min.

500 Kilometer über dem Polarkreis in Norwegen will Chefkoch Achim Müller das Geheimnis um die Königskrabbe lüften: Warum zählt sie zu den teuersten Seafood-Delikatessen weltweit? Außerdem macht der Profi den Geschmackstest und ist vom Ergebnis mehr als überrascht.

