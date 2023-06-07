Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Das gibt's nur in Las Vegas!

Kabel Eins
Folge vom 07.06.2023
Das gibt’s nur in Las Vegas!

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 07.06.2023: Das gibt's nur in Las Vegas!

42 Min.
Ab 12

Ein tätowiertes Hähnchen im Supermarkt, Cocktails schlürfen im größten Riesenrad Amerikas oder Hackfleischstatuen - diese Skurrilitäten gibt es nur in Las Vegas. "Abenteuer Leben" sieht sich in der Stadt ohne Limits um und nimmt dabei die verrücktesten Trends unter die Lupe.

