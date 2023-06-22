Las Vegas zum SchnäppchenpreisJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.06.2023: Las Vegas zum Schnäppchenpreis
41 Min.Folge vom 22.06.2023Ab 12
Las Vegas - die Stadt ohne Limits. Unfassbare sechs Milliarden Dollar lassen Touristen aus aller Welt pro Jahr dort. Ob Shows, Konzerte, Restaurants oder Musicals - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aber auch für jeden Geldbeutel? "Abenteuer Leben" möchte es genau wissen und schickt Reporterin Lena auf die Reise. Ist eine Billigreise nach Las Vegas möglich oder nicht? Und falls ja: zu welchem Preis?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins