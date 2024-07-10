Per Meurling - Berlins neuer Food-InsiderJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.07.2024: Per Meurling - Berlins neuer Food-Insider
42 Min.Folge vom 10.07.2024Ab 12
Denkt man an Fast Food in Berlin, hat man „Mustafas Gemüse-Kebab“ im Kopf. Dass es so viel mehr zu entdecken gibt, zeigt uns der wohl erfolgreichste Food-Experte Berlins: Per Meurling. Vielen bekannt durch seinen erfolgreichen Instagram-Kanal @berlinfoodstories. Er kennt sich bestens mit den neusten Leckerbissen der Stadt aus und nimmt uns mit: auf eine kulinarische Reise zu seinen geheimen Hotspots in Berlin!
