Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.07.2024: 5 Minuten Ass N° 7: Thunfisch Tataki
42 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12
Stehen sie manchmal auch abends am Herd und fragen sich: „Was soll ich heute nur wieder kochen“? Für genau solche Tage haben wir unser 5-Minuten-Ass: kocht super schnell, super easy - und trotzdem super lecker! Heute gibt’s Thunfisch Tataki!
