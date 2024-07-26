Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.07.2024: Cheap Trip: NEW YORK
42 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
Eine der erfolgreichsten Food-Influencerinnen von NY ist Jackie Gebel, die mit ihrem Blog Noleftovers beinahe täglich 350.000 Follower mit neuesten Food-Tipps aus Big Apple füttert. Die Mega-City ist im ständigen Wandel. Jackie weiß, wo es Leckereien gibt, die günstig und bodenständig sind. Pizzaecken, Burger, Asia-Fusion und vieles mehr, alles unter 10 Dollar. Jackie zeigt uns die besten Snack-Plätze in ganz New York.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins