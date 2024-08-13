Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Kapstadts TOP 3 Burgerkreationen

Kabel EinsFolge vom 13.08.2024
Kapstadts TOP 3 Burgerkreationen

Kapstadts TOP 3 BurgerkreationenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.08.2024: Kapstadts TOP 3 Burgerkreationen

43 Min.Folge vom 13.08.2024Ab 12

Wir sind heute in Kapstadt: nicht nur bekannt für schöne Strände, sondern auch für saftige und außergewöhnliche Burger! Wo es den höchsten, schwersten und besten Burger der Stadt gibt, zeigt Kapstadt-Liebhaberin Hanni Heinrich. Also einschalten!

Alle verfügbaren Folgen