Abenteuer Leben täglich

Backen mit KI

Kabel Eins
Folge vom 20.08.2024
Backen mit KI

Backen mit KIJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 20.08.2024: Backen mit KI

43 Min.
Folge vom 20.08.2024
Ab 12

Künstliche Intelligenz – kurz KI – ist in aller Munde. Immer mehr Aufgaben werden von ihr übernommen. Aber was kann KI in der Backstube? Backweltmeister Axel Schmitt fragt die bekannteste KI namens Chat GPT nach Rezepten und backt sie nach. Was spuckt die Software aus? Wie bewertet der Profi die Rezepte?

