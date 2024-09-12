AirBnB - Rechte, Tipps und Tricks für den UrlaubJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.09.2024: AirBnB - Rechte, Tipps und Tricks für den Urlaub
Folge vom 12.09.2024
Schnell ein AirBnB buchen und dann ab in die Sonne. Aber was ist, wenn die Ferienwohnung zum blanken Horror wird? Was, wenn die Dusche kaputt ist oder plötzlich der Vermieter in der Wohnung steht? Abenteuer Leben hat die nervigsten Urlaubskiller geprüft und zusammen mit einem Anwalt klären wir, welche Rechte man bei Ferienwohnungen hat, damit der Urlaub nicht zum Alptraum wird.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
