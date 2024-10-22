Top-Bewertungen im Check: Deutsche Küche im FokusJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.10.2024: Top-Bewertungen im Check: Deutsche Küche im Fokus
42 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Heute in unserem Online-Check: drei Restaurants mit Top-Bewertungen. Wir wollen genauer wissen, warum sie bei den Gästen so gut ankommen und vergeben Punkte, wenn wir auf etwas Außergewöhnliches stoßen. Wer auch uns überzeugt, kriegt fünf Punkte! Heute besuchen wir Restaurants mit deutscher Küche in Dresden, Stuttgart und Hamburg.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins