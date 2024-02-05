Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 05.02.2024
43 Min.Folge vom 05.02.2024Ab 12

Die 10 Euro-Party, das ist der aktuelle Hype im Internet. Clips, in denen Menschen Partyfood selber machen für nur 10 Euro. Chefkoch Achim stellt sich der Challenge undo b die billigen Partysnacks dann noch schmecken, entscheiden Tester von der Straße. Themen unter anderem: Profi vs. Gadget, Best of DIY: Platzspar-Möbel und Bermuda Mythen

