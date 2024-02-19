Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Jungpolizisten auf dem Prüfstand: Ihr erster Einsatz als LKW-Kontrolleure

Kabel EinsFolge vom 19.02.2024
Jungpolizisten auf dem Prüfstand: Ihr erster Einsatz als LKW-Kontrolleure

Jungpolizisten auf dem Prüfstand: Ihr erster Einsatz als LKW-KontrolleureJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.02.2024: Jungpolizisten auf dem Prüfstand: Ihr erster Einsatz als LKW-Kontrolleure

43 Min.Folge vom 19.02.2024Ab 12

Polizeikommissar Ole Oetzmann-Frank und Polizeiobermeister Patric Schmidt haben nach zweieinhalb Jahren Ausbildung ihren ersten Einsatz. Sie kontrollieren LKW-Fahrer und ihre Ladungen. Dabei müssen sie sich gegen uneinsichtige Truckerfahrer behaupten. Themen unter anderem: Skurrile Pizza, Hoffmanns Leibgerichte: Cordon Bleu, Smart einkaufen - das Quiz

Alle verfügbaren Folgen