Folge vom 08.08.2024: Balkonärger - was erlaubt ist und was nicht
43 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 12
In der Stadt müssen sich viele von uns auf ein paar wenige Quadratmeter Außenfläche beschränken. Frühstück auf dem Balkon, Freunde zum Grillen einladen, Sonnenbaden, lesen und und und. Ein Ort zum Erholen vom stressigen Alltag. Das klappt jedoch nicht immer, besonders wenn die Nachbarn besonders mäkelig sind oder einfach keine Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen! Abenteuer Leben klärt auf, was erlaubt ist und was nicht geht.
