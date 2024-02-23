Kulinarische Highlights an Floridas Westküste in Saint PetersburgJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.02.2024: Kulinarische Highlights an Floridas Westküste in Saint Petersburg
43 Min.Folge vom 23.02.2024Ab 12
Dirk Hoffmann erkundet die Westküste Floridas und sucht das beste Essen in Saint Petersburg. Auf der Speisekarte stehen ein Bourbon-Bison-Steak, Chicken and Waffles, ein Fisch-Sauerkraut-Sandwich und ein veganer Burger. Themen unter anderem: Krasse Luxusvillen, Tattoo Heroes
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins