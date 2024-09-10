Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.09.2024
42 Min. Ab 12

64 K und 8 Bit Grafik. Heutzutage sind Retro Games wieder so beliebt, dass sie sogar ihre eigene Messe bekommen! Unser Spieleliebhaber Marc Bosch ist auf der RetroGamesCon in Sinsheim und erlebt dort einiges, von der Suche nach den teuersten Schätzen bis zum Tetris-Turnier!

