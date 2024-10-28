Lebensmittel retten: Haltbar machen und sparenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.10.2024: Lebensmittel retten: Haltbar machen und sparen
42 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12
Lebensmittel wegwerfen? Blöd. Aber zugegeben ist es manchmal nicht leicht: Kopfsalat gab’s gestern erst, der Countdown für die Hühnerbrust tickt gnadenlos und auch der halbe Lauch im Gemüsefach hat schon bessere Tage gesehen. Wie also Lebensmittel haltbar machen, somit weniger in die Tonne klopfen und obendrein auch noch Geld sparen? Unsere Tester nehmen die vielversprechendsten Tricks unter die Lupe und finden raus, welche wirklich empfehlenswert für den Alltag sind.
