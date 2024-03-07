Spar-Apps im Test: Geld sparen beim Einkaufen, Kochen und RestaurantbesuchJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 07.03.2024: Spar-Apps im Test: Geld sparen beim Einkaufen, Kochen und Restaurantbesuch
42 Min.Folge vom 07.03.2024Ab 12
Geld sparen beim Einkaufen, Kochen und Restaurantbesuch: Das versprechen drei Apps ihren Nutzern. Sie behaupten, dass man dadurch eine Menge Prozente einsparen kann. Unser Sparfuchs Daniel Güldner geht dem nach und hat es getestet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins