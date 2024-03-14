Kult-Koch Achim Müller auf Gourmetjagd: Dir Grünen Woche in BerlinJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.03.2024: Kult-Koch Achim Müller auf Gourmetjagd: Dir Grünen Woche in Berlin
Auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren über 60 Länder ihre Spezialitäten. Kult-Koch Achim Müller futtert sich durch die Messehallen auf der Suche nach dem ultimativen Schmaus. Welches Land macht das Rennen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
