Abenteuer Leben täglich

Kult-Koch Achim Müller auf Gourmetjagd: Dir Grünen Woche in Berlin

Kabel EinsFolge vom 14.03.2024
Kult-Koch Achim Müller auf Gourmetjagd: Dir Grünen Woche in Berlin

Kult-Koch Achim Müller auf Gourmetjagd: Dir Grünen Woche in BerlinJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.03.2024: Kult-Koch Achim Müller auf Gourmetjagd: Dir Grünen Woche in Berlin

42 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12

Auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren über 60 Länder ihre Spezialitäten. Kult-Koch Achim Müller futtert sich durch die Messehallen auf der Suche nach dem ultimativen Schmaus. Welches Land macht das Rennen?

